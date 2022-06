Le remplaçant de McDonald's en Russie va ouvrir ses portes

10 juin (Reuters) - Les anciens restaurants McDonald's rouvriront dimanche en Russie avec un nouveau propriétaire et sous une nouvelle marque, plus de trois décennies après l'arrivée de la célèbre chaîne de restauration rapide américaine dans le pays.

La réouverture aura lieu le 12 juin, alors que le pays célèbre le "Jour de la Russie", et dans l'établissement de la place Pouchkine à Moscou, où McDonald's avait ouvert pour la première fois en Russie en janvier 1990.

Au début des années 1990, alors que l'Union soviétique s'effondrait, McDonald's avait incarné le dégel des tensions de la guerre froide et avait permis à des millions de Russes de découvrir la nourriture et la culture américaines. La disparition de la marque est désormais un symbole puissant de la façon dont la Russie et l'Occident se tournent à nouveau le dos.

Le mois dernier, McDonald's a annoncé qu'il vendait ses restaurants en Russie à l'un de ses licenciés locaux, Alexander Govor, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et à la vague d'indignation et aux sanctions occidentales qui ont suivi.

Les emblématiques "arches d'or" du logo de McDonald's ont été démontées sur les sites de Moscou et de Saint-Pétersbourg, où elles feront place à un nouveau logo comprenant deux frites et un steak de hamburger sur fond vert. La réouverture concernera dans un premier temps 15 sites à Moscou et dans sa région.

Alexander Govor a déclaré qu'il prévoyait d'étendre la nouvelle marque, qui n'a pas encore été baptisée, à 1.000 sites dans le pays et de rouvrir tous les restaurants de la chaîne dans deux mois. (Reportage Reuters; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)