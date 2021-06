Le régulateur britannique ouvre une enquête formelle sur Amazon et Google

par James Davey et Yadarisa Shabong

(Reuters) - L'autorité britannique de la concurrence a ouvert vendredi une enquête formelle sur Amazon et Google, qu'elle soupçonne de ne pas avoir fait assez pour lutter contre les faux avis sur leurs sites respectifs.

Le régulateur a déclaré qu'il allait maintenant recueillir des informations supplémentaires pour déterminer si les deux géants de la tech ont pu enfreindre la loi sur la protection des consommateurs en prenant des mesures insuffisantes pour protéger les acheteurs contre les faux avis.

Cette décision fait suite à une première enquête de l'autorité britannique de la concurrence, ouverte en mai 2020, qui a évalué les systèmes et processus internes de plusieurs plateformes pour identifier et traiter les faux avis.

Le régulateur s'est dit préoccupé par le fait que les systèmes d'Amazon n'avaient pas réussi à empêcher et à dissuader certains vendeurs de manipuler les listes de produits, par exemple en cooptant des avis positifs sur d'autres produits.

"Nous craignons que des millions d'acheteurs en ligne soient induits en erreur en lisant de faux avis et en achetant sur la base de ces recommandations", a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de l'autorité de la concurrence.

"De même, il est tout simplement injuste que certaines entreprises puissent falsifier des avis 5 étoiles pour donner à leurs produits ou services la plus grande importance, alors que les entreprises respectueuses de la loi sont perdantes."

L'an dernier, les actions menées par l'autorité britannique à ce sujet avaient conduit Facebook, Instagram et eBay à supprimer des groupes et à interdire à des personnes d'acheter et de vendre de faux avis sur leurs sites.

