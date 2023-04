Le régulateur bancaire s'apprête à fermer First Republic, selon une source

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - L'autorité fédérale américaine de garantie des dépôts bancaires (FDIC) s'apprête à fermer la banque régionale First Republic, a déclaré vendredi une personne au fait de la question. Le régulateur bancaire estime que la position de l'établissement s'est déteriorée au point qu'il est trop tard pour le renflouer via le secteur privé, a dit cette source requérant l'anonymat. Aucun représentant de First Republic ni de la FDIC n'a donné suite dans l'immédiat à des demandes de commentaires de Reuters. First Republic a annoncé lundi que sur les trois premiers mois de l'année, ses dépôts ont chuté à 104,47 milliards de dollars contre 176,43 milliards au quatrième trimestre 2022. Plusieurs grandes banques américaines ont injecté 30 milliards de dollars dans First Republic en mars dernier pour tenter d'éviter un effet domino après les faillites en cascade de Silicon Valley Bank, Signature et Silvergate. La Réserve fédérale a publié vendredi une analyse accablante sur son incapacité à identifier les faiblesses de Silicon Valley Bank (SVB) avant sa faillite et s'est engagée à renforcer la réglementation à laquelle sont soumises les banques américaines. (Reportage Greg Roumeliotis, version française Jean-Stéphane Brosse)