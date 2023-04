Le regain d'aversion au risque se confirme en bourse

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance mardi avec la baisse des valeurs bancaires et plusieurs résultats d'entreprises qui n'incitent pas à la prise de risque. À Paris, le CAC 40 perd 0,71% à 7.520,00 points vers 07h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,52% et à Francfort, le Dax recule de 0,23%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,65%, le FTSEurofirst 300 de 0,48% et le Stoxx 600 de 0,51%. La séance de lundi a été marquée par une pause des marchés d'actions, qui ont atteint la semaine dernière des plus hauts de plusieurs mois. Les premières publications trimestrielles des "Gafam" dès ce soir, plusieurs indicateurs sur la conjoncture américaine dans les prochains jours et les réunions des grandes banques centrales la semaine prochaine maintiennent les investisseurs sur la défensive. En outre, First Republic Bank a dévissé de plus de 20% lundi après la clôture de Wall Street. La banque régionale américaine en difficulté a annoncé que ses dépôts avaient chuté de plus de 100 milliards de dollars au premier trimestre et qu'elle étudiait des options, dont une restructuration de son bilan. Toujours dans l'actualité des banques, UBS abandonne 4,53% après avoir vu son bénéfice trimestriel divisé par deux. Dans son sillage, Credit Suisse, dont il prépare le rachat, recule de 3,52%. Le secteur bancaire européen cède près de 2%. A Paris, Crédit agricole, BNP Paribas et Société générale reculent de 1,38% à 2,53%. L'équipementier automobile Plastic Omnium perd 2,21% malgré une nette croissance de ses revenus au premier trimestre tandis que le groupe M6 cède 3,23% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires consolidé en baisse. A l'inverse, Nestlé gagne 1,4% et Novartis 1,77% après leurs bons résultats et prévisions. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)