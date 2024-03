Le rédacteur en chef de Novaïa Gazeta condamné à une amende

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le journaliste russe Sergueï Sokolov, rédacteur en chef de Novaïa Gazeta, a été condamné jeudi à payer une amende pour avoir "discrédité" l'armée, a rapporté le journal. Sergueï Sokolov, qui avait été interpellé à Moscou plus tôt dans la journée, a rejeté les accusations portées contre lui. Les poursuites ont été engagées après la publication en décembre 2023 d'un article portant sur des orphelins russes ayant signé des contrats avec l'armée russe pour combattre en Ukraine, selon un communiqué du tribunal diffusé sur Telegram. Novaïa Gazeta avait indiqué sur son site internet que l'interpellation de Sergueï Sokolov était liée à un article portant sur l'armée russe, sans plus de détails. A lire aussi... Sergueï Sokolov a été condamné à une amende d'un montant de 30.000 roubles (304 euros), après qu'un tribunal de district de Moscou l'a reconnu coupable d'avoir discrédité les forces armées russes. Son prédécesseur, Dmitri Mouratov, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2021, a démissionné en septembre dernier pour contester sa désignation par les autorités comme "agent étranger". Ce terme est essentiellement utilisé par les autorités russes pour discréditer des journalistes, des personnalités de l'opposition ou encore des ONG qu'elles accusent de mener des activités anti-étatiques avec le soutien de l'étranger. (Reportage Reuters, rédigé par John Davison ; version française Lina Golovnya et Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)