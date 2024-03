Le rédacteur en chef de Novaïa Gazeta arrêté à Moscou

MOSCOU, 29 février (Reuters) - Le journaliste russe Sergueï Sokolov, rédacteur en chef de Novaïa Gazeta, a été arrêté jeudi à Moscou pour avoir "discrédité" l'armée, ont rapporté le journal et les médias d'État russes. L'interpellation de Sergueï Sokolov fait suite à la publication d'un article sur l'armée russe, engagée dans un conflit en Ukraine depuis 2022, précise Novaïa Gazeta sur son site internet, sans fournir plus de détails. Selon l'agence de presse russe TASS, Sergueï Sokolov a "publié sur la chaîne Telegram de Novaïa Gazeta" des documents présentant "des signes de discrédit verbal des actions" de l'armée russe. Sergueï Sokolov risque une amende pouvant aller jusqu'à 50.000 roubles (507.94 euros), ont rapporté TASS et Novaïa Gazeta. A lire aussi... Son prédécesseur, Dmitri Mouratov, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2021, a démissionné en septembre dernier pour contester sa désignation par les autorités comme "agent étranger". Ce terme est essentiellement utilisé par les autorités russes pour discréditer des journalistes, des personnalités de l'opposition ou encore des ONG qu'elles accusent de mener des activités anti-étatiques avec le soutien de l'étranger. (Reportage Reuters, rédigé par John Davison ; version française Lina Golovnya, édité par Sophie Louet)