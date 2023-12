Le recours au charbon à un pic historique en 2023, selon l'AIE

Le recours au charbon à un pic historique en 2023, selon l'AIE













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le recours au charbon durant l'année 2023 devrait avoir atteint un pic historique, alors que la demande reste forte dans les économies émergentes et en développement, a fait savoir l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans un rapport publié vendredi. D'après l'AIE, la demande en charbon devrait avoir progressé cette année de 1,4% pour dépasser, pour la première fois, les 8,5 milliards de tonnes, alors que la demande en Inde a vraisemblablement augmenté de 8% et celle en Chine de 5% du fait de la hausse de la demande énergétique et d'une faible production hydroélectrique. Toutefois, le recours au charbon devrait avoir diminué d'environ 20% dans l'Union européenne et aux Etats-Unis, indique dans son rapport l'agence intergouvernementale basée à Paris. L'utilisation du charbon ne devrait pas décliner avant 2026, date à laquelle les efforts majeurs destinés à accroître les capacités en énergies renouvelables permettront de réduire l'usage du charbon de 2,3% en comparaison aux niveaux de l'année écoulée. Il est cependant attendu que la consommation mondiale de charbon se maintienne dans trois ans bien au-delà du seuil de 8 milliards de tonnes, selon l'AIE, dont le rapport souligne que la sortie du charbon doit s'effectuer de manière beaucoup plus rapide pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat. La Chine devrait représenter plus de la moitié du développement mondial des énergies renouvelables au cours des trois prochaines années, avec pour effet de faire chuter la demande en charbon dans le pays en 2024 puis de voir celle-ci se stabiliser d'ici 2026, indique l'AIE. Alors que la moitié du charbon utilisé dans le monde provient de Chine, l'horizon en la matière va grandement dépendre de la vitesse du déploiement des énergies "vertes", des conditions météorologiques et des changements structurels dans l'économie chinoise, d'après le rapport. Chine, Inde et Asie du Sud-Est devraient avoir représenté cette année les trois quarts de la consommation mondiale de charbon, contre un quart en 1990, écrit l'AIE, précisant que la consommation en Asie du Sud-Est devrait avoir éclipsé celles des Etats-Unis et de l'Union européenne. Inde et Asie du Sud-Est sont les seules régions où le recours au charbon devrait croître de manière significative au cours des trois prochaines années, selon l'agence. (Reportage Forrest Crellin; version française Jean Terzian)