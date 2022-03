Le reconfinement de Shanghaï augmentera encore les coûts de transport, prévient Maersk

SHANGHAI (Reuters) - Le géant danois du transport Maersk a averti que le confinement de Shanghaï allait gravement pénaliser le transport routier, dont les coûts vont augmenter, au moment où les nouvelles mesures sanitaires mises en oeuvre en Chine pour enrayer la recrudescence des cas de COVID-19 désorganisent davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La ville côtière chinoise, centre important du transport maritime et aérien, a procédé lundi à un reconfinement de sa population en deux étapes pour faire des tests relatifs à l'épidémie de COVID-19.

Shanghaï a maintenu ouverts ses aéroports et son port en eau profonde tout en imposant des restrictions rigoureuses à la circulation des personnes et des véhicules.

"Les services de transports routiers à l'entrée et à la sortie de Shanghaï subiront un impact de 30% en raison de la fermeture totale des zones de Pudong et de Puxi à Shanghaï jusqu'au 5 avril", a déclaré lundi Maersk, le deuxième transporteur mondial de conteneurs, dans un message adressé à ses clients.

Les entrepôts du groupe dans la ville seront également fermés jusqu'à vendredi, précise le document.

"Par conséquent, le délai de livraison sera plus long et il y aura une augmentation possible des coûts de transport, notamment ceux de contournement et d'autoroute".

(Reportage Brenda Goh ; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)