Le rebond se poursuit en Europe, des annonces attendues au Royaume-Uni

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert dans les premiers échanges lundi, la tendance positive étant soutenue essentiellement par le compartiment de l'énergie dans l'attente des annonces budgétaires britanniques et une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 prend 0,26% à 5.947,08 points vers 09h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 gagne 0,38% et à Francfort, le Dax avance de 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 s'octroie 0,22%, le FTSEurofirst 300 0,49% et le Stoxx 600 0,38%.

Le rebond des marchés d'actions ne signifie pas pour autant que les craintes liées à la récession ont disparu, la volatilité restant persistante avec un indice en hausse de 1,78% à 30,29 points sur le Stoxx 600. Aux Etats-Unis, l'indice CBOE est également à plus de 32 points.

Après JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo, Bank of America doit publier ses résultats trimestriels ce lundi, tandis que ceux de Tesla, Netflix et Johnson & Johnson, entre autres, sont attendus dans la semaine.

Selon les données de Refinitiv, les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient progresser en moyenne de seulement 4,1% sur les trois mois à septembre, contre un gain de 11,1% sur le trimestre précédent, en raison notamment de l'impact de l'inflation.

Au cours du week-end, plusieurs responsables des grandes banques centrales ont insisté sur la nécessité d'une poursuite de la remontée rapide des taux d'intérêt, malgré le risque de récession. [L8N31G0D2]

Au Royaume-Uni, plongée dans une tourmente financière depuis la présentation fin septembre d'un "mini-budget" prévoyant des baisses d'impôts et des aides aux ménages et aux entreprises sans précisions sur leur financement, la livre sterling repart à la hausse et les rendements obligataires reculent fortement lundi avant la présentation par le nouveau ministre des Finances des mesures budgétaires et fiscales.

La Banque d'Angleterre, qui a mis fin vendredi à son programme d'urgence d'achats d'obligations, a assuré lundi que la liquidité restait disponible via ses autres opérations.

Parmi les grands secteurs de la cote européenne, les services aux collectivités (+1,08%) et l'énergie (+0,75%) affichent l'une des plus fortes progressions, dans l'espoir d'une amélioration de la demande de matières premières en Chine.

La banque centrale chinoise a reconduit lundi les prêts à moyen terme arrivant à échéance tout en maintenant leur taux d'intérêt inchangé alors que le président chinois Xi Jinping a assuré que la politique économique du pays resterait accommodante lors de l'ouverture dimanche du congrès du Parti communiste chinois (PCC).

Dans les valeurs individuelles, Safran (+1,85%), Thales (+2,07%) et Airbus (+1,20%) forment le trio de tête du CAC 40, tandis que Hermès (-0,82%), L'Oréal(-0,72%) et LVMH (-0,76%)accusent les plus importants replis.

Ailleurs en Europe, Credit Suisse avance de 0,82%, la banque helvétique ayant accepté de débourser 495 millions de dollars pour mettre fin à une enquête aux Etats-Unis.

Hargreaves Lansdown plonge de 7,681% après la démission de son directeur général Chris Hill, la plateforme d'investissement britannique étant par ailleurs visée par une plainte liée au fonds Woodford.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)