Le rebond se poursuit en Europe avec les banques et avant la Fed

Le rebond se poursuit en Europe avec les banques et avant la Fed













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi en matinée pour la deuxième séance consécutive sur fond de reflux des craintes autour des banques et dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit pour deux jours. À Paris, le CAC 40 prend 1,29% à 7.103,48 points vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 1,18% et à Francfort, le Dax s'octroie 1,3%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 1,38%, le FTSEurofirst 300 de 1,06%. Le Stoxx 600, tombé lundi en séance à son plus bas niveau depuis le début de l'année, poursuit sa remontée avec un gain de 1,26%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une séance dans le vert avec une hausse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq. Le calme est revenu sur les marchés avec le sauvetage de la banque Credit Suisse, rachetée par son concurrent UBS sous la pression des autorités suisses. Les investisseurs sont désormais tournés vers la Fed, qui publiera son communiqué de politique monétaire mercredi à l'issue de deux jours de débats, tandis que celui de la Banque d'Angleterre est prévu jeudi. Pour ces deux banques centrales, les marchés sont partagés entre le relèvement des taux de 25 points de base et une pause dans un contexte de fragilité des banques. "L'expérience de mort imminente du secteur bancaire au cours des deux dernières semaines devrait rendre les responsables de la Fed plus mesurés dans leur position sur le rythme des hausses", estime Steve Englander, directeur d'études sur les changes chez Standard Chartered. En Bourse, la tendance positive en Europe est emmenée par la les banques, dont l'indice bondit de 3,52%, s'acheminant vers sa meilleure performance sur une séance en cinq mois. Credit Suisse abandonne 2,11% et UBS progresse de 3,38%. A Paris, les banques BNP Paribas (+4,66%)et Société générale (+3,35%) sont également recherchées. L'indice des banques accuse cependant toujours un repli de plus de 14% depuis le début du mois. Dans l'actualité des entreprises, Pernod Ricard est dans le vert après l'annonce de la prise de contrôle de la marque américaine de whiskey Skrewball. Sur le SBF120, Sopra Steria perd 2,37% après la conclusion d'un protocole d'accord en vue du rachat de son concurrent néerlandais Ordina, qui s'envole de 23,43%. A Francfort, RWE s'octroie 2,14%, le premier groupe allemand de services aux collectivités ayant annoncé une hausse du dividende et des investissements dans les énergies renouvelables, tandis que Thyssenkrupp gagne 3,91% en raison de désaccords au sein de la direction du groupe sur le projet de scission de la division acier qui suscite l'intérêt de CVC Capital Partners, selon des informations de Handelsblatt. A Londres, Kingfisher est stable malgré une chute de 20% de son bénéfice annuel. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)