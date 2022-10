Le rebond des actions se confirme avec les résultats des sociétés

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance mardi, la tendance positive étant toujours tirée par le revirement du gouvernement britannique sur son programme budgétaire et fiscal, tandis que sur le plan microéconomique, la saison des résultats se poursuit avec les publications trimestrielles de grandes entreprises américaines comme Netflix ou encore Johnson & Johnson. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 1,18% pour le Dow Jones, de 1,35% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,61% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,66% à 6.080,23 vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,12% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,92%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,59% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,94%. Le Stoxx 600 progresse de 0,51%, s'acheminant vers une quatrième séance consécutive de hausse.

L'appétit pour le risque est alimenté par l'annonce lundi du gouvernement britannique de l'annulation de la quasi-totalité des mesures fiscales annoncées le 23 septembre, qui avaient provoqué des turbulences sur le marché obligataire et une chute de la livre.

La publication la veille des comptes trimestriels de Bank of America a également fait souffler un vent d'optimisme à Wall Street alors que Johnson & Johnson a de son côté fait état mardi de ventes supérieures aux attentes. Les résultats de Goldman Sachs seront connus avant l'ouverture de la séance et ceux de Netflix après la clôture à New York.

L'amélioration inattendue du sentiment des investisseurs en Allemagne en octobre, l'indice ZEW étant remonté à -59,2 après -61,9 en septembre, participe également de la bonne tenue du marché.

Certains analystes estiment toutefois que le récent rebond n'ouvre pas la voie à un redressement durable des actions, l'inflation et la remontée rapide des taux d'intérêt restant des sujets de préoccupation alors que le Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale américaine sera publié mercredi, tout comme les chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro en septembre.

"Le principal positionnement des investisseurs pour le moment est de rester très prudent", explique Antoine Lesne, stratège chez SPDR, estimant qu'un rally boursier serait davantage probable vers la fin de l'année si la fin du cycle haussier des taux d'intérêt se confirme.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L'action Johnson & Johnson prend 2% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes grâce à la forte demande pour son médicament contre le cancer, Darzalex, et son traitement de la maladie de Crohn, Stelara.

VALEURS EN EUROPE

Parmi les grands secteurs de la cote européenne, les compartiments cycliques comme l'automobile (+2,45%) et les banques (+1,09%) affichent l'une des meilleures performances, tandis qu'à l'opposé les ressources de base (-0,23%) accusent l'une des plus fortes baisses.

Le compartiment des nouvelles technologies (+1,52%) est également recherché avec le repli des rendements obligataires: Infineon, ASML Holdings et BE Semiconductor gagnent de 1,86% à 4,42%.

Sur le CAC 40, Publicis, en hausse de 3,35%, est porté par le relèvement de ses prévisions pour cette année, ce qui profite également à son concurrent britannique WPP dont l'action avance de 4,13%.

Côté baisse, Eurofins chute de 4,80% après avoir fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, tandis que Roche abandonne 1,06%, pénalisé également par le recul de ses ventes trimestrielles dans un contexte de repli de la demande pour les traitements et tests du COVID-19.

TAUX Les rendements des bons du Trésor américain varient peu, le dix ans s'affichant à 4,016% et le deux ans à 4,451%.

En Europe, ceux du Bund allemand à dix ans et deux ans prennent chacun environ quatre points de base à respectivement 2,317% et 1,996%.

CHANGES

La livre sterling marque une pause mardi après sa forte progression de la veille liée au revirement fiscal britannique: la monnaie britannique se traite à 1,1257 dollar (-0,88%).

Le dollar repart à la hausse, de 0,3%, face à un panier de devises internationales dans une séance volatile où il a touché un plus bas depuis le 6 octobre, après avoir chuté la veille de 1,12%.

L'euro s'échange à 0,982 dollar (-0,18%).

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont globalement stables, les investisseurs étant partagés entre les craintes d'un ralentissement de la demande et les tensions sur l'offre.

Le Brent perd 0,1% à 91,53 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,21% à 85,28 dollars le baril.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)