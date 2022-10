Le rebond de Wall Street redonne de l'élan aux actions européennes

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mais au-dessus de leurs plus bas du jour, la résistance de Wall Street aux prévisions peu encourageantes d'Apple et surtout d'Amazon ayant redonné de l'élan à l'ensemble des marchés actions.

À Paris, le CAC 40, qui perdait près de 1% en début de séance, a clôturé sur un gain de 0,46% (29,02 points) à 6.273,05. Si à Londres, le FTSE 100 a reculé de 0,45% avec la baisse des cours des matières premières, à Francfort, le Dax a pris 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en hausse de 0,24%, le FTSEurofirst 300 de 0,14% et le Stoxx 600 de 0,14%.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street amplifiait son rebond, le Dow Jones s'adjugeant près de 1,9%, le Standard & Poor's 500 1,45% et le Nasdaq Composite 2%.

Amazon perdait pourtant 9,41% après avoir dit s'attendre à un ralentissement de sa croissance pendant la période clé des fêtes de fin d'année. Mais Apple prenait 7,19% et Intel 10,34%, les investisseurs privilégiant les éléments positifs de leurs trimestriels et leur capacité de résistance aux difficultés du moment.

La progression des actions américaines s'appuie aussi sur les chiffres jugés encourageants des revenus et dépenses des ménages américains, qui entretiennent l'espoir d'un ralentissement de l'inflation de base, et sur la hausse de l'indice de confiance du Michigan.

Ces indicateurs suggèrent que l'économie des Etats-Unis supporte pour l'instant bien l'impact de la remontée des taux d'intérêt, une perspective rassurante à cinq jours des décisions de la Réserve fédérale.

De l'autre côté de l'Atlantique, les premiers chiffres de l'inflation en France, en Italie et en Allemagne ont confirmé que la tendance restait à l'accélération de la hausse des prix.

Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 affiche une progression de 3,65%, sa quatrième performance hebdomadaire positive d'affilée, et le CAC 40 un gain de 3,94%.

VALEURS

En Europe, la séance a aussi été animée par une nouvelle salve de publications de résultats. Sanofi a ainsi gagné 3,25%, la plus forte hausse du CAC 40 et de l'EuroStoxx 50, après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel alors que Volkswagen cédait 1,88%, son bénéfice trimestriel étant encore inférieur à son niveau d'avant la pandémie.

Danone (+2,90%), Safran (+2,18%), Airbus 3,35% et Electrolux (+5,04%) ont vu leurs résultats salués.

À l'opposé, Air France-KLM a chuté de 13,27%, les perturbations dans les aéroports, qui l'obligent à limiter son offre, occultant des résultats solides.

TAUX

Les chiffres de l'inflation en France, en Italie et en Allemagne ont favorisé un rebond des rendements des emprunts d'Etat de la zone euro après quatre séances consécutives de forte baisse: celui du Bund allemand à dix ans, qui avait reculé de plus de 45 points de base depuis lundi matin, en a repris un peu plus de neuf à 2,091%.

Sur le marché américain, la hausse des rendements s'appuie davantage sur les chiffres de l'indice des prix PCE, qui suggèrent que les tensions inflationnistes restent élevées.

Le dix ans remonte à 3,9854% et le deux ans prend plus de six points de base à 4,3915%.

CHANGES

Le chiffres de l'inflation PCE assurent aussi un soutien au dollar, qui s'apprécie de 0,29% face à un panier de devises de référence.

L'euro recule de 0,22% à 0,994 dollar. Le yen, lui, cède 0,83% à 147,49 après la décision de la Banque du Japon (BoJ) de maintenir sa politique ultra-accommodante.

PÉTROLE

Le marché pétrolier souffre une nouvelle fois des craintes de baisse de la demande chinoise, attisées par les derniers chiffres disponibles sur les cas de COVID-19 dans le pays, qui font craindre un maintien de restrictions sanitaires strictes.

Le Brent abandonne 1,3% à 95,70 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède lui aussi 1,3% à 87,92 dollars.

A SUIVRE LUNDI:

La dernière séance du mois d'octobre sera animée entre autres par les premiers chiffres de l'inflation dans la zone euro en octobre et du produit intérieur brut (PIB) des 19 au troisième trimestre.

(Rédigé par Marc Angrand)