Le réalisateur Damien Chazelle sera le président du jury de la Mostra

ROME, 5 mai (Reuters) - Le réalisateur franco-américain Damien Chazelle, qui a signé les films à succès "La La Land" ou encore "Babylon", sera président du jury du prochain festival de Venise, ont annoncé vendredi les organisateurs. La réalisatrice française Alice Diop, rcompensée d'un Lion d'argent l'an dernier pour son film "Saint-Omer", présidera quant à elle le jury chargé de désigner le meilleur premier film. La 80e édition de la Mostra est programmée du 30 août au 9 septembre. La liste des films en compétition sera dévoilée en juillet. Le festival de Cannes, dont le jury sera présidé cette année par le réalisateur suédois Ruben Östlund, débute le 16 mai et s'achèvera le 27 mai. (Reportage Crispian Balmer, version française Jean-Stéphane Brosse)