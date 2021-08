Le Real veut casser sa tirelire pour Mbappé

par Martin Schmuda (iDalgo)

Comme on l'a appris par le site britannique TalkSport et le programme espagnol El Chiringuito, le Real Madrid est passé à l'attaque en formulant une offre de 160 millions d'euros pour le transfert de Kylian Mbappé. Le Paris-Saint-Germain maintient une position ferme et ne souhaite pas voir l'attaquant de 22 ans s'en aller au mercato, alors que son bail expire en juin prochain. Si avec 200 millions d'euros de bénéfices de transfert accumulés depuis l'été 2020, les Merengues ont les moyens de semer le doute dans le club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que sa star restera au PSG quoi qu'il arrive. Dans la journée, Adil Rami s'est engagé pour la saison avec Troyes, et Iké Ugbo arrive à Genk en provenance de Chelsea pour 7 millions d'euros, l'Anglais a signé un contrat de trois ans.