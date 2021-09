Le Real surpris par Tiraspol, Liverpool corrige Porto

par Martin Schmuda (iDalgo)

Deux semaines après avoir dominé le Shakhtar Donetsk, le Sheriff Tiraspol s'est offert une victoire historique sur la pelouse du Real Madrid (2-1) en marge de la deuxième journée de Ligue des champions. Benzema a répondu sur penalty (65') à l'ouverture du score de Jakhshibaev (25'). Les Moldaves ont résisté aux 31 tirs tentés par leurs adversaires, et c'est à la fin du temps réglementaire que Thill (90') a assuré le succès des siens ainsi que la première place du groupe D. En parallèle, Liverpool a étrillé Porto (5-1) au Stade du Dragon, grâce notamment à des doublés de Salah (18', 60'), Firmino (77', 81') et un but de Mané (45'). Les Reds prennent la tête du groupe B, à deux longueurs de l'Atlético Madrid qui a renversé le Milan AC dans les derniers instants (2-1) sur une réalisation de Griezmann (84') et un penalty de Suarez (90+7'). Enfin, Dortmund l'a emporté face au Sporting (1-0) et le RB Leipzig s'est incliné face au Club Brugge (1-2).