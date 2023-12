Le Real s’impose dans les derniers instants face à Alaves et reprend la tête de la Liga

par Dorian Madala (iDalgo) Dans le moneytime ! Le Real Madrid a, comme bien souvent, réussi à surprendre Alaves, ce soir, dans le cadre de la 18e journée de LaLiga (0-1). Les hommes de Carlo Ancelotti ont eu du mal à entrer dans leur partie et sont rentrés au vestiaire sans réussir à faire trembler les filets du Mendizorroza. Le carton rouge de Nacho Fernandez a handicapé les Merengue tout au long du deuxième acte mais ces derniers ont tout de même trouvé la faille en toute fin de partie grâce à Lucas Vazquez. Grâce à cette victoire, la Maison Blanche retrouve le trône de LaLiga (45 points), devant Gérone. De son côté, Alaves figure à la 16e position (16 points).