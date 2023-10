Le Real se fait peur contre le Barça lors du Clasico

Le Real se fait peur contre le Barça lors du Clasico













par Mickael Pinta (iDalgo) Dominant pendant trois quarts-temps, le Real Madrid a laissé le Barça revenir en toute fin de match lors de la 5e journée d'Euroligue (65-64). Les Barcelonais avaient mieux commencer la rencontre, bouclant les dix premières minutes avec 7 points d'avance au WiZink Center. Gabriel Deck, 20 points et 7 rebonds et le Français Vincent Poirier, 14 points, 7 rebonds, vont permettre aux Madrilènes de dicter le rythme de la rencontre et d'infliger un 39-22 lors du deuxième et troisième quart-temps. Porté par son collectif, Jan Vesely, 12 points et 8 rebonds, et les siens vont revenir, recollant même à 59 partout en fin de match, mais un tir primé de Facundo Campazzo va offrir une victoire précieuse aux Merengue qui sont désormais la seule équipe invaincue d'Euroligue.