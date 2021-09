Le Real s'impose avec la manière et reprend les commandes de la Liga

par Adrien Verger (iDalgo)

Après un début de match timide, le Réal Madrid a su relever la tête et imprimer son rythme. Finalement, les Merengues infligent un 5-2 au Celta Vigo, qui avait pourtant ouvert le score (Mina à la 4e) sur une perte de balle de la défense du Real. L’inévitable Karim Benzema a inscrit un triplé et porte son total de buts à 5 réalisations. C’était aussi les grands débuts de l’ancien Rennais Eduardo Camavinga, entré à la 66e. Et pour sa première, le jeune Français a fait trembler les filets, 6 minutes après le changement. Avec ce résultat, l’équipe de Carlo Ancelotti reprend les commandes du championnat, à égalité de points avec l’Atletico de Madrid (10). Le Celta Vigo est 18e, avec un seul petit point au compteur.