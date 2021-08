Le Real Madrid et l'AC Milan se neutralisent en amical, Tottenham domine Arsenal

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Rencontre de prestige entre le Real Madrid et l’AC Milan ! Les Madrilènes et les Milanais se sont quittés dimanche sur un match nul (0-0) en amical du côté de Klagenfurt (Autriche). Malgré une domination à l’avantage des Espagnols, les Espagnols n’ont pas réussi à s’imposer. Gareth Bale avait l’occasion d’ouvrir le score sur un penalty mais a vu sa tentative repoussée par Mike Maignan. Le voisin madrilène, l’Atlético, s’est incliné face au Feyenoord (1-2). Grâce à un but de Heung-Min Son (79e), Tottenham a dominé son voisin d’Arsenal à moins d’une semaine de la reprise de la Premier League. Champion d’Angleterre en 2020, Liverpool a concédé le nul face à l’Athletic Bilbao (1-1). Jota avait ouvert le score (13e) pour les Reds, Berenguer a égalisé en début de deuxième mi-temps (53e). Opposé au Torino, l’Inter Milan a signé une victoire tranquille (2-0) grâce à des réalisations signées Brozovic (59e) et Vecino (69e).