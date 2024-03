Le RC Lens stoppe la remontada de l'OL

par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Sang et Or calment les ardeurs lyonnaises. Le RC Lens a dominé l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (0-3). Florian Sotoca a ouvert le score au bout d'une première période équilibrée (43e), avant que les choses ne se délitent dans le deuxième acte. Elye Wahi a doublé la mise sur penalty (53e) alors que Kevin Danso a éteint la lumière sur corner en fin de match (87e). Coupable d'une faute en position de dernier défenseur, Ainsley Maitland-Niles a reçu un carton rouge (84e). Au classement, Lens revient à trois points du podium. Lyon reste 11e.