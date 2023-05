Le ralentissement des nouveaux abonnements pèse sur Paramount Global

(Reuters) - Paramount Global a affiché jeudi un chiffre d'affaires au premier trimestre en deçà des attentes en raison d'un ralentissement des abonnements sur sa plateforme de vidéo à la demande ainsi que du recul des dépenses des annonceurs dans un environnement économique difficile. Le titre de la société basée à New York, anciennement connue sous le nom de ViacomCBS, chutait de plus de 17% dans les échanges en avant-Bourse. Paramount fait face à une concurrence acharnée de la part d'acteurs établis tels que Netflix et Disney+ de la Walt Disney Company, malgré l'augmentation de ses investissements dans les contenus originaux afin d'attirer des abonnés sur sa plateforme. Paramount+, la plateforme de streaming phare de l'entreprise, a gagné 4,1 millions d'abonnés au cours du trimestre, contre 9,9 millions au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est élevé à 7,27 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne à 7,42 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. (Reportage Tiyashi Datta à Bangalore ; version française Kate Entringer)