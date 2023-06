Le ralentissement de l'inflation sous-jacente reste insuffisant-Lagarde (BCE)

SINTRA, Portugal (Reuters) - La Banque centrale européenne ne voit pas encore suffisamment de preuves que l'inflation sous-jacente est sur une trajectoire descendante, a déclaré mercredi sa présidente Christine Lagarde. "Nous ne voyons pas suffisamment de preuves tangibles du fait que l'inflation sous-jacente, en particulier les prix domestiques, se stabilise et diminue", a-t-elle dit lors du forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal. Pour la BCE, il est nécessaire d'observer une décrue significative de l'inflation sous-jacente pour envisager d'arrêter la remontée de ses taux. (Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)