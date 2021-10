Le Racing sur le podium !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Racing 92 enchaîne une deuxième victoire de rang avec un succès sur le terrain de Toulon (27 - 20). Au contraire Toulon voit sa série stoppée à deux victoires consécutives !

Les visiteurs ont fait la différence en première période où les Racingmen ont inscrit et transformé un essai en début de match de Tanga Mangene (20’). Ces derniers profitent également de l’indiscipline pour inscrire 3 pénalités et prendre le large (32’, 41’, 47’).

En seconde période, les visiteurs font le break avec un nouvel essai de Diallo (55’). Mais les Toulonnais ne lâchent pas et tentent de revenir au score avec deux essais en quelques minutes avec d'abord Alainu'uese (69') puis de Paia'aua (77') mais cela n'est pas suffisant ! Au classement, le Racing pointe à la 3e place tandis que le RC Toulon n'est que 11e.