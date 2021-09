Le Racing domine Metz

par Martin Schmuda (iDalgo)

En match d'ouverture de la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats, le Racing Club de Strasbourg a remporté le derby de l'Est face à Metz (3-0) à domicile. Dans une atmosphère bouillante au Stade de la Meinau, Ajorque a soufflé sur les braises en transformant le penalty obtenu par Liénard pour donner l'avantage aux siens (6'). Juste avant la demi-heure de jeu, Diallo a creusé l'écart sur un bon mouvement pour se jouer de Bronn (26'). Bis repetita quelques minutes plus tard pour le Sénégalais qui s'est offert un doublé (40'). Les Messins étaient sonnés et se montraient trop timorés dans le jeu pour inquiéter leurs adversaires. Sur les rares incursions lorraines, Sels s'est interposé avec brio pour assurer la victoire du Racing. Les hommes de Julien Stéphan signent leur deuxième succès en trois rencontres pour remonter provisoirement dans le Top 10.