Le Racing de justesse

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Racing s’est fait peur cet après-midi avec une victoire 24-21 contre Le Lou. Les locaux ont pourtant dominé les débats et mené largement en première période (21 - 0 à la mi-temps). Tout d’abord grâce à trois essais transformés dans le premier quart d’heure (Gaël Fickou 3’, Camille Chat 11’ et Diallo 13’). Mais les visiteurs ont sonné la révolte au retour des vestiaires avec tout d’abord un essai de Mayanavanua (47’). Couilloud a ensuite sonné la charge un quart d’heure plus tard (61’) avec un nouvel essai. Bardeu a ensuite profité de l’indiscipline des Racingmen pour se rapprocher au tableau d’affichage avec deux pénalités, mais insuffisamment pour passer devant. Au classement, le Racing chipe la deuxième place à son adversaire du jour. Toulouse reste leader.