Le rachat d'Aesop par L'Oréal approuvé par le Brésil

Crédit photo © Reuters

SAO PAULO (Reuters) - L'autorité brésilienne de la concurrence a recommandé mercredi l'approbation de la vente d'Aesop par le groupe brésilien Natura & Co au groupe français L'Oréal, est-il indiqué au Journal officiel. Le géant français des cosmétiques avait annoncé le mois dernier avoir conclu un accord pour racheter la marque australienne Aesop pour une valeur d'entreprise de 2,53 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros). Selon la réglementation de l'autorité brésilienne de la concurrence, cet aval est considéré comme définitif 15 jours après sa publication au Journal officiel si aucun appel n'est interjeté. (Reportage Andre Romani; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)