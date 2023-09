Le QG de la marine russe en mer Noire frappé par un missile ukrainien

Le QG de la marine russe en mer Noire frappé par un missile ukrainien













22 septembre (Reuters) - Au moins un missile ukrainien a touché le quartier général de la marine russe de la mer Noire, situé dans le port de Sébastopol, en Crimée, et une attaque informatique de grande ampleur perturbait les services internet de la péninsule, ont rapporté les autorités de la région installées par Moscou. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'un militaire était porté disparu depuis l'attaque, révisant sa déclaration précédente qui indiquait que le militaire avait été tué. Les défenses aériennes ont abattu cinq missiles au total, d'après le ministère. Le gouverneur local Mikhail Razvozhayev a indiqué que l'attaque avait provoqué un incendie. Les habitants ont été invités à éviter le centre-ville de Sébastopol, où se trouve le bâtiment de la marine, a-t-il ajouté, alors que des pompiers se trouvent sur le site et certaines routes ont été fermées. Mikhail Razvozhayev a précisé qu'il n'y avait pas de victimes civiles et que les infrastructures civiles n'avaient pas été endommagées. La Russie a annexé en 2014 la Crimée, où est basée sa flotte de la mer Noire. Le péninsule a été une cible fréquente des attaques ukrainiennes au cours de la guerre, qui dure depuis 19 mois. Les autorités installées par la Russie ont déclaré que la défense aérienne avait abattu un autre missile vendredi près de la ville de Bakhtchissaraï, non loin de Sébastopol. Le gouverneur de Crimée, Sergueï Aksyonov, a indiqué que des "missiles de croisière" avaient été abattus au-dessus de la péninsule. Oleg Kryuchkov, collaborateur de Sergueï Aksyonov, a déclaré dans un communiqué séparé que les fournisseurs d'accès à Internet en Crimée subissaient une "cyberattaque sans précédent", entraînant des interruptions de service. (Reportage Reuters ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)