Le Qatar va continuer à presser Israël et le Hamas pour une trêve à Gaza

Le Qatar va continuer à presser Israël et le Hamas pour une trêve à Gaza













Crédit photo © Reuters

DOHA (Reuters) - Le Premier ministre du Qatar a déclaré dimanche que l'émirat du Golfe allait continuer à faire pression sur Israël et le Hamas palestinien pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve dans la bande de Gaza, bien que les chances "s'amenuisent". Mohammed ben Abderrahmane al Thani a souligné en outre que les libérations d'otages enlevés par le Hamas en Israël le 7 octobre avaient été obtenues grâce aux négociations ayant abouti à une première trêve d'une semaine fin novembre, et non en raison de l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza. (Reportage Andrew Mills, version française Bertrand Boucey)