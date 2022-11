Le Qatar signe un accord pour fournir du GNL à la Chine pendant 27 ans

par Andrew Mills et Maha El Dahan

DOHA (Reuters) - QatarEnergy a annoncé lundi avoir signé un accord d'approvisionnement du chinois Sinopec en gaz naturel liquifié (GNL) pendant 27 ans, une durée sans précédent pour un tel accord, dans un contexte où la volatilité favorise les accords de long terme tandis que les tensions autour du gaz russe dopent la demande pour le GNL.

"La journée d'aujourd'hui marque un jalon important pour le premier accord de vente et d'achat sur le projet North Field East (NFE), qui porte sur quatre millions de tonnes (par an) pendant 27 ans au groupe chinois Sinopec", a déclaré à Reuters Saad al-Kaabi, ministre de l'Energie du Qatar et PDG de la compagnie publique qatarie QatarEnergy, peu avant la signature de l'accord.

"Cela signifie que les accords de long terme sont désormais une réalité, et qu'ils sont importants à la fois pour les acheteurs et les vendeurs", a-t-il ajouté.

Cet accord, confirmé par Sinopec, est le premier contrat d'approvisionnement annoncé pour le projet North Field East, première extension de la production de GNL à partir du champ gazier qatari North Field.

Selon Saad al-Kaabi, des négociations pour des contrats d'approvisionnement sont en cours avec d'autres acheteurs, non seulement en Chine, mais aussi en Europe, où la demande de GNL a explosé après la quasi-interruption des livraisons de gaz naturel russe sur fond de tensions géopolitiques autour de la guerre en Ukraine.

Le plus grand gisement de gaz naturel du monde, situé à cheval entre les eaux territoriales qataries et iraniennes, est appelé North Field pour la partie qatarie et South Pars pour la partie iranienne.

DOPER LES CAPACITÉS D'EXPORTATION

Le Qatar, qui est déjà le premier exportateur mondial de GNL, compte encore augmenter ses capacités d'exportation de GNL avec deux projets d'extension de North Field.

QatarEnergy a signé ces derniers mois des accords de participation pour le développement de North Field East, la première phase du projet d'extension - qui est également la plus vaste.

Les accords signés avec TotalEnergies, Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips et Eni prévoient notamment six unités de liquéfaction qui vont permettre au Qatar de porter sa capacité de liquéfaction de 77 millions de tonnes par an à 126 millions d'ici 2027.

Trois accords de participation ont également déjà été signés avec TotalEnergies, ConocoPhillips et Shell pour la deuxième phase d'extension, North Field South (NFS).

Saad al-Kaabi a précisé que des discussions étaient en cours avec différentes entités concernant des participations dans les projets d'extension de North Field.

Le groupe pétrolier chinois Sinopec a estimé dans un communiqué que ce contrat d'approvisionnement constituait un élément clé pour un partenariat intégré dans NFE, ce qui suggère qu'il pourrait être impliqué dans des discussions sur une éventuelle participation.

(Reportage Andrew Mills et Maha El Dahan; avec la contribution de Chen Aizhu ; version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)