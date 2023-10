Le Qatar fournira du GNL pendant 27 ans à l'italien Eni

Crédit photo © Reuters

par Yousef Saba DUBAI (Reuters) - La société QatarEnergy a déclaré lundi qu'elle fournirait du gaz à l'entreprise italienne Eni pendant 27 ans, après avoir conclu ce mois-ci plusieurs autres accords d'approvisionnement avec Shell pour les Pays-Bas et TotalEnergies pour la France. Des filiales de QatarEnergy et Eni ont signé un contrat à long terme portant sur un million de tonnes par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) provenant du projet d'expansion du champ North Field du Qatar. Le GNL sera livré à partir de 2026 au FSRU Italia, une unité flottante de stockage et de regazéification située en Toscane, dans le port de Piombino. Eni détient une participation de 3,125% dans l'extension du champ North Field East qui, avec l'extension du champ North Field South, portera la capacité de liquéfaction du Qatar de 77 mtpa à 126 mtpa d'ici 2027. Le Qatar est le premier exportateur mondial de GNL, et a signé plusieurs accords de 27 ans ces deux dernières semaines, qui fourniront à partir de 2026 3,5 millions de tonnes par an à Shell et TotalEnergies, constituant son plus long et vaste contrat d'approvisionnement en gaz en Europe. Jusqu'à présent, l'Asie, friande d'accords de vente et d'achat à long terme, avait devancé l'Europe en s'engageant à fournir du gaz provenant de l'expansion en deux phases de la production de GNL de QatarEnergy. Mais les acheteurs de l'Union européenne cherchent à signer des contrats long à terme visant à remplacer le gaz russe, qui représentait près de 40% de l'approvisionnement avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou l'année dernière. L'Allemagne était le plus gros acheteur de gaz russe dans l'UE. Elle s'approvisionnera désormais de 2 millions de tonnes par an à partir de 2026 grâce à un accord de 15 ans entre QatarEnergy et ConocoPhillips signé en novembre 2022. QatarEnergy a déclaré que l'Italie recevait déjà plus de 10% de ses besoins en gaz naturel grâce aux livraisons de GNL qatari au terminal de l'Adriatique. (Reportage Yousef Saba ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)