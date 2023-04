Le Qatar et les Emirats en passe de rétablir leurs relations diplomatiques

DOHA/DUBAI, 18 avril (Reuters) - Le Qatar et les Emirats arabes unis (EAU) sont en passe de rétablir leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades respectives, a-t-on appris mardi de sources officielles. Cette initiative intervient deux ans après la levée du boycott imposé au Qatar par plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, les Emirats et l'Egypte, qui reprochaient notamment à Doha son soutien aux Frères musulmans et sa proximité avec l'Iran, et alors que Ryad vient de se rapprocher de Téhéran. Le processus de restauration des liens diplomatiques, qui inclut la réouverture des ambassades, "est en cours", a déclaré un responsable émirati en réponse à une question de Reuters. Un responsable d'un pays du Golfe a précisé que les ambassades devraient rouvrir à la mi-juin, tandis qu'une troisième source a indiqué que les relations diplomatiques seraient rétablies d'ici quelques semaines. Le ministère qatarien des Affaires étrangères n'a pas souhaité faire de commentaire. (Reportage Andrew Mills, Ghaida Ghantous et Aziz El Yaakoubi, version française Tangi Salaün, édité par Matthieu Protard)