Le PSG va quitter le Parc des Princes

PARIS (Reuters) - Le Paris Saint-Germain va devoir quitter le Parc des princes après le vote du conseil municipal de Paris confirmant que le stade historique du club de la capitale française n'est pas à vendre, a annoncé jeudi son président Nasser al-Khelaïfi. "C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre", a déclaré Nasser al-Khelaïfi, qui négociait depuis huit ans le rachat du Parc des Princes avec la mairie de Paris. "On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant. On veut bouger du Parc", a-t-il ajouté à l'issue d'une réunion du comité exécutif de l'UEFA. Le PSG avait dit l'an dernier chercher des alternatives au Parc des Princes, dans lequel il joue depuis 1974, après le refus de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de le céder au club détenu par le Qatar. La piste du Stade de France a notamment été évoquée mais Nasser al-Khelaïfi a dit désormais privilégier la construction d'un nouveau stade qui permettrait au PSG d'augmenter ses revenus de manière significative. (Rédigié par Julien Prétot et Tangi Salaün)