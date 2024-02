Le PSG s’impose à Nantes et s’envole en tête de la Ligue 1

par Emilien Schoenher (iDalgo) Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse du FC Nantes (2-0). Les locaux ont cru ouvrir la marque juste avant la mi-temps (45+3'), mais le but de Nicolas Pallois a finalement été refusé pour une position de hors jeu. Avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur le banc, le club de la capitale a eu du mal à trouver la faille dans la défense nantaise. C'est finalement Lucas Hernandez qui marque le premier but du match à l'heure de jeu, avant que Mbappé, entré 16 minutes plus tôt, n'alourdisse la marque sur penalty (78'). Le PSG profite du faux pas de Nice face à l'OL (défaite 0-1) pour prendre 14 points d'avance sur son dauphin.