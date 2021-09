Le PSG sans forcer

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Paris-Saint-Germain n'a pas fait de détails aujourd'hui contre Toulouse à domicile avec une victoire 43-28. Après sa défaite cette semaine en Ligue des champions contre Vezprem (34 - 31), le PSG s'est relancé. La différence s'est d'abord effectué en première période où les Parisiens rejoignent les vestiaires avec un avantage de +8 (24 - 16) et une efficacité redoutable en attaque avec 83 % des offensives marquées. En seconde mi-temps, le club de la captiale s'est montré sérieux pour creuser encore plus l'écart (19 - 12) et donc au final s'imposer 43 - 28. Au classement, le PSG prend donc les commandes à la place du Pays D'Aix grâce à la différence de buts. Leur adversaire du soir quant à lui est dernier du classement avec une deuxième défaite en deux rencontres.