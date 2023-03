Le PSG s'offre Nantes, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du club

Le PSG s'offre Nantes, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du club













par Lucas Fontaine (iDalgo) Les Parisiens sont venus à bout des Nantais ce samedi soir (4-2). Les protégés de Christophe Galtier ont démarré tambour battant la rencontre et Messi a rapidement ouvert le score en prenant le meilleur sur Pallois à la suite d'un centre de Mendes. Les locaux vont dans la foulée faire le break. Mendes arme un tir croisé et Lafont réalise un bel arrêt. Hadjam va ensuite pousser le cuir au fond de ses propres buts sous la pression de Mukiele. Les hommes d'Antoine Kombouaré vont ensuite revenir au score. Sur une belle inspiration, Blas réduit l'écart en trompant Donnarumma d'un tir excentré du gauche avant que Ganago n'égalise sur un corner de Mollet. Au retour des vestiaires, Danilo redonne l'avantage au PSG de la tête sur un bon service de Mbappé. En toute fin de rencontre, l'international tricolore va mettre fin au suspense en devenant le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 201 réalisations sous les couleurs parisiennes. Avec ce succès, Paris prend provisoirement 11 points d'avance sur Marseille en tête de la Ligue 1. De quoi faire le plein de confiance avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi face au Bayern...