Le PSG réussit son entrée !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Paris Saint-Germain début de la meilleure des manières son aventure européenne avec une victoire 2 buts à 0 contre le club islandais de Breidablik

Après un début de match équilibré, le PSG prend peu à peu l’avantage et c’est Khelifi qui ouvre le score bien servi par Karchaoui sur le côté gauche (18’). Mais les Islandaises ne se relâchent pas et poussent pour égaliser, mais Vatiloka est à la parade à plusieurs reprises (26’).

En seconde période, le PSG domine et les Islandaises se montrent moins dangereuses. Mais le PSG n’arrive pas à se créer de véritables occasions, la faute à un manque de précisions dans le dernier geste. Mais Gayoro permet à son équipe de respirer grâce à une frappe en fin de match (88'). Le club de la capitale prend la tête de son groupe grâce à sa victoire.