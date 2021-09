Le PSG remporte le choc face à Manchester City

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Impérial, le Paris Saint-Germain s'est adjugé le choc de la phase de poules de Ligue des Champions face à Manchester City (2-0). Les hommes de Mauricio Pochettino ont livré une prestation de haut vol ponctuée par le premier but de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs. Tout avait très bien commencé pour Paris avec l'ouverture du score d'Idrissa Gueye dès la 8e minute. Auteur de son 4e but depuis le début de la saison, le milieu de terrain a mis ses partenaires sur de bons rails en envoyant un missile dans la lucarne d'Ederson. Puis les Parisiens ont souffert face au pressing mancunien et pour son premier match de Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été exemplaire sur sa ligne de but. Paris a fait le break à la 74e minute, instant choisi par Lionel Messi pour combiner avec Kylian Mbappé et marquer son premier but parisien en propulsant le ballon dans la lucarne depuis l'extérieur de la surface. Grâce à ce succès, le PSG prend les commandes du groupe A avec 4 points. Il recevra le RB Leipzig le 19 octobre prochain.