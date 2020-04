Le PSG lance une plate-forme d'appel aux dons

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le club de football Paris Saint Germain et sa fondation ont lancé mercredi une plate-forme d'appel aux dons pour venir en aide aux hôpitaux et services de santé locaux submergés par l'épidémie de COVID-19.

"En ouvrant une plate-forme d'appel aux dons aux objectifs ambitieux, le Paris Saint-Germain renforce l'élan de solidarité pour les soignants des hôpitaux de Paris et d'Ile-de-France, les bénévoles et bénéficiaires du Secours populaire français en Ile-de-France et en région et ceux d'Action contre la faim en France et à l'international", écrit le club de Ligue 1 dans un communiqué.

"Le club appelle l'ensemble de la grande famille du Paris Saint-Germain à participer à cet élan de solidarité et à apporter son soutien. Cinq, dix, 15, 50 euros ou plus, chaque don compte !", poursuit le communiqué.

Le Paris Saint-Germain, qui a déjà levé 217.500 euros via une vente des maillots "Tous Unis", promet dans les prochains jours de nouvelles initiatives pour affronter la crise liée à la pandémie.

Le COVID-19 a fait en France 10.328 décès, dont 7.091 dans les hôpitaux et 3.237 dans les Ehpad, selon le dernier bilan fourni mardi par les autorités sanitaires.

(Julien Pretot; version française Claude Chendjou)