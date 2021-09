Le PSG Handball accroché

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Après deux défaites lors des deux premières journées, Flensburg devait réagir et ne pas perdre. Et les Allemands ont reussi à accrocher le match nul 27 - 27 contre le PSG.

Une première mi-temps serrée qui avait vu les Allemands rentrer aux vestiaires en tête d’un petit point (14 - 13). Les locaux ont même mené de 3 unités (14 - 11) avant que le club de capitale ne revienne à la pause à une seule unité.

En seconde période, même scénario où les deux équipes ne se lâchent pas d’une semelle et c’est Mikael Hensen auteur de 6 buts ce soir qui vient arracher l’égalisation en toute fin de match.

Au classement, le Paris Saint-Germain est 4e a un point des leaders, alors que Flensburg reste dernier avec une seule unité au compteur.