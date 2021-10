Le PSG facile face à Chambéry

par Adrien Verger (iDalgo)

A l’occasion de la 6e journée de Starligue, le PSG recevait Chambéry Savoie ce dimanche à 17h. Et les Parisiens se sont tranquillement imposés 36-29. Après une première période sans accroc, les joueurs du PSG rentraient aux vestiaires avec 4 buts d’avance (20-16). Le seconde mi-temps s’est également bien passée pour les joueurs de la capitale qui s’imposent avec finalement 7 buts d’avance. Au classement, le Paris Saint-Germain reste leaders avec 12 points en 6 matchs. Chambéry, de son côté, est 8e avec 6 points. Un bilan de 3 victoires et 3 défaites. Aix-en-Provence et Nîmes sont respectivement 2e et 3e.