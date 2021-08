Le PSG démarre sa saison par un succès sur la pelouse de Troyes, en attendant Messi

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Le Paris Saint-Germain s'est imposé samedi sur la pelouse du promu Troyes à l'occasion de la première journée de Ligue 1 (2-1). Malmenés en début de partie, les hommes de Mauricio Pochettino ont concédé l'ouverture du score. À la suite d'un corner frappé par Dylan Chambost, Oualid El Hajjam devance Danilo Pereira et trompe Keylor Navas (9e). Mené, le club de la capitale a rapidement répondu grâce à sa recrue Achraf Hakimi (19e). Le Marocain inscrit son premier but en Ligue 1 d'une très belle reprise de volée imparable pour Gauthier Gallon. Le PSG a ensuite pris définitivement les commandes de ce match grâce à Mauro Icardi (21e). Au retour des vestiaires, les Troyens se sont procurés plusieurs occasions sans parvenir à égaliser en raison d'un Keylor Navas déjà bien en forme dans ce début de saison. Les Parisiens s'imposent et prennent provisoirement les commandes du championnat.