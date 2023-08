Le PSG de Luis Enrique démarre par un match nul face à Lorient

Le PSG de Luis Enrique démarre par un match nul face à Lorient













par Alexis Rouhette (iDalgo) La saison 2023/2024 de Ligue n'a pas commencé de la meilleure des manières pour le PSG, obligé de partager les points face à Lorient pour son premier match officiel version Luis Enrique (0-0). Le club de la capitale a rapidement mis le pied sur le ballon, pour ne presque plus le laisser du match, totalisant 78% de possession. Une possession plutôt stérile, les Parisiens ne parvenant pas à tromper Yvon Mvogo sur leurs 19 tentatives (4 cadrées). Dans le même temps, ils n'ont jamais été inquiétés par les Merlus, qui n'ont cadré aucun de leurs quatre tirs du match. La semaine prochaine, Paris ira à Toulouse, pendant que Lorient recevra Nice.