Le PSG corrige Metz avec un doublé de Mbappé

par Matthieu Cointe (iDalgo) Paris conserve son avance avant les fêtes de fin d'année. Le PSG a vaincu Metz lors de la 19e journée de Ligue 1 mercredi soir au Parc des Princes (3-1). Muets dans le premier acte, les hommes de Luis Enrique ont été libérés en début de seconde période par Vitinha (49e). À l'heure de jeu, Kylian Mbappé a marqué la rencontre de son emprunte avec une merveille de frappe en pleine lucarne (60e), avant de s'offrir un doublé en fin de rencontre (83e). Matthieu Udol avait réduit l'écart sur coup de pied arrêté (72e). Ce succès permet au Paris Saint-Germain de garder cinq points d'avance sur son dauphin niçois avant le début de la deuxième partie de saison.