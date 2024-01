Le PSG bat Toulouse et remporte le Trophée des Champions

par Matthieu Cointe (iDalgo) Premier titre de la saison pour le Paris Saint-Germain ! Les hommes de Luis Enrique ont dominé Toulouse lors du Trophée des Champions au Parc des Princes mercredi soir (2-0). Auteurs d'un départ canon, les coéquipiers d'Ousmane Dembélé ont fait le boulot en première période grâce à une réalisation précoce de Kang-In Lee (3e) et un superbe but de Kylian Mbappé (45e). Dominateur en seconde période, le TFC a obtenu de nombreuses opportunités mais s'est cassé les dents sur un grand Gianluigi Donnarumma. Club le plus titré dans la compétition, le PSG remporte le douzième Trophée des Champions de son histoire.