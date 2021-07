Le PSG arrache la victoire contre Augsburg en amical

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour son troisième match de pré-saison, le Paris Saint-Germain affrontait Augsburg (Bundesliga) au Stade de la Source d'Orléans. Toujours privé de la plupart de ses plus grandes stars, Mauricio Pochettino a tout de même pu aligner Mauro Icardi, Idrissa Gueye ou encore Julian Draxler. D'ailleurs, c'est ce dernier qui a ouvert le score à la 62ème minute après un service du jeune Eric Dina. Mais les joueurs de la Capitale n'ont pas été devant bien longtemps puisque Florian Niederlechner a égalisé quatre petites minutes plus tard pour remettre les compteurs à zéro. Après des revues d'effectifs de chaque côté, Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg) a offert la victoire à Paris. Le défenseur allemand a inscrit un but contre son camp à la 90+1' et a ainsi permis au vice-champion de France sortant d'obtenir un deuxième succès en amical.