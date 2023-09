Le propriétaire de L'Occitane renonce à un retrait de la société de la Bourse

(Reuters) - L'Occitane International a annoncé lundi que son actionnaire majoritaire avait décidé de rejeter une possible offre de rachat à l'issue de laquelle le groupe de cosmétiques coté à Hong Kong aurait été retiré de la Bourse. L'Occitane avait indiqué le mois dernier avoir des marques d'intérêt de la part de la holding d'investissement de son président Reinold Geiger, L'Occitane Groupe SA, pour un rachat de la société au prix minimum de 26 dollars de Hong Kong par action. Fin mai, L'Occitane Groupe SA détenait 72,5% de L'Occitane International. Les titres cotés au Luxembourg et à Genève du groupe ont été suspendus lundi dans l'attente d'une annonce. L'agence Bloomberg avait rapporté le mois dernier que Reinold Geiger discutait d'une possible offre d'un montant d'environ 35 dollars de Hong Kong par action sur la participation qu'il ne détient pas encore. Selon des sources de Reuters, Reinold Geiger avait également discuté avec des conseillers de la possibilité d'une nouvelle cotation de L'Occitane en Europe dès l'année prochaine. (Reportage Rishav Chatterjee et Himanshi Akhand à Bangalore, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)