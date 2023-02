Le projet de Xavier Niel non retenu pour une fréquence TNT

Le projet de Xavier Niel non retenu pour une fréquence TNT













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'entité NJJ Projet de l'homme d'affaires Xavier Niel n'a pas été retenue par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour l'édition d'un service de télévision numérique terrestre (TNT), a annoncé l'Arcom dans un communiqué. TF1 et M6 ont remporté les deux services TNT qui étaient ouverts à candidatures. NJJ Projet, qui souhaitait mettre en place la chaîne "SIX" sur la TNT, faisait partie des trois "finalistes" retenus le mois dernier par l'Arcom. La décision du régulateur a été prise mercredi, en collège plénier, "après un examen comparé des dossiers de candidature et l'audition publique, le 15 février 2022, des trois candidats", est-il écrit dans le communiqué. Des discussions vont désormais être menées avec TF1 et avec M6 pour "conclure une convention destinée à définir les obligations et les engagements de chacun des deux services". "Cette convention devra être conclue avant la délivrance d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur la TNT, qui elle-même devra intervenir avant le 5 mai 2023", a fait savoir l'Arcom. (Rédigé par Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)