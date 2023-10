Le procureur de la CPI Karim Khan veut se rendre à Gaza et en Israël

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, s'est rendu dimanche au poste frontière de Rafah, entre Gaza et l'Égypte, et a déclaré qu'il espérait se rendre dans l'enclave palestinienne et en Israël pendant son séjour dans la région. L'acheminement de l'aide humanitaire aux populations civiles de Gaza ne doit en aucun cas être entravé, a ajouté Karim Khan dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter). Les civils ont des droits et les nier entraîne une responsabilité pénale en vertu du Statut de Rome qui a fondé la CPI, a-t-il déclaré. Depuis 2021, la Cour pénale internationale enquête dans les territoires palestiniens occupés sur d'éventuels crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La CPI est compétente pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui auraient été commis lors de l'attaque du Hamas en Israël et sur le territoire de Gaza depuis le 7 octobre, a dit Karim Khan. (Reportage Stephanie van den Berg ; version française Kate Entringer)