Le prochain conseil des ministres franco-allemand reporté

PARIS (Reuters) - La France et l'Allemagne ont décidé de repousser une nouvelle fois la tenue du conseil des ministres conjoint franco-allemand prévu la semaine prochaine pour disposer de davantage de temps pour travailler sur des dossiers comme l'énergie et la défense, a-t-on déclaré mercredi de source à l'Elysée.

Un responsable de la présidence française a déclaré à des journalistes que le manque de disponibilité de certains ministres avait aussi entraîné ce report.

"On travaille sur des sujets importants qui touchent la souveraineté de l'un et l'autre pays (...) donc on avait besoin de plus de temps", a-t-il dit.

Le président Emmanuel Macron doit toujours s'entretenir avec le chancelier allemand Olaf Scholz en marge du sommet de l'Union européenne jeudi à Bruxelles, a précisé l'Elysée.

Le porte-parole du gouvernement allemand a également fait état du report du conseil des ministres conjoint.

Des responsables français n'ont pas caché leur agacement ces dernières semaines face aux initiatives jugées "unilatérales" de Berlin, sur la mise en place d'un bouclier tarifaire de 200 milliards d'euros pour faire face à la flambée des prix de l'énergie comme sur la création d'un bouclier antimissile avec d'autres pays européens.

(Reportage de John Irish, version française Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)