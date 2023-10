Le procès pour fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, s'ouvre à New York

par Jody Godoy et Luc Cohen NEW YORK (Reuters) - Le procès pour fraude du fondateur de la plateforme de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, s'est ouvert mardi à New York, près d'un an après la faillite retentissante du groupe qui a provoqué une onde de choc dans le milieu des cryptoactifs. Les procureurs fédéraux accusent l'ancien milliardaire, âgé de 31 ans, d'avoir détourné les fonds des clients de FTX depuis sa création en 2019 jusqu'à sa faillite en novembre dernier afin de soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, d'acheter des propriétés de luxe ou encore de financer à hauteur de plus de 100 millions de dollars des candidats politiques américains. Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable de sept chefs d'accusation de fraude et de complot. Il a reconnu une gestion des risques inadéquate mais nié avoir volé des fonds. Le procès, qui débutera mardi par la sélection des douze membres du jury, doit durer jusqu'à six semaines. Trois anciens proches de Sam Bankman-Fried doivent témoigner après avoir plaidé coupables d'accusations de fraude et accepté de coopérer avec le bureau du procureur de Manhattan : l'ex-directrice d'Alameda, Caroline Ellison, et deux anciens dirigeants de FTX, Gary Wang et Nishad Singh. Sam Bankman-Fried, qui était l'une des personnalités les plus en vue dans le milieu des cryptoactifs, est détenu depuis le 11 août dans un centre de détention à Brooklyn, le juge ayant estimé qu'il s'était livré à une subornation de témoin, notamment en communiquant à un journaliste des écrits personnels de Caroline Ellison, qui est aussi son ex-compagne. (Reportage Jody Godoy et Luc Cohen à New York; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)